L'Allianz Pazienza Cestistica San Severo comunica ufficialmente di avere risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con l'atleta Andre Jones. Il giocatore ha realizzato 158 punti in 297 minuti giocati tirando col 32% da tre, 49% da due e 73% dalla linea della carità.

La società ringrazia Jones per il contributo fornito alla squadra in questi mesi e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera.

In bocca al lupo, Andre!

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo