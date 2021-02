BASKET SERIE A2 – La Allianz Pazienza attende Cento… e anche Rotnei Clarke

È tutto pronto per la partita tra Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo e Tramec Cento. Una gara che non evoca ricordi gradevoli per i gialloneri, non solo per il tonfo dell’andata (80-60), ma anche per la famosa Final Four a Montecatini nella stagione 2017/18 che sancì la promozione dei biancorossi a danno dei pugliesi. Tuttavia stavolta i Neri puntano a ribaltare pronostici e tradizioni negative, confidando su un roster ulteriormente potenziato con l’innesto in settimana di Rotnei Clarke (che tuttavia sarà costretto a rinviare il debutto per motivi burocratici legati all’emergenza Covid) e su un carattere più incisivo evidenziato nell’ultima trasferta di Scafati.

Gli emiliani, forti del colpo gobbo casalingo contro Napoli, sognano di bissare il blitz in trasferta che li inserirebbe in piena zona play-off. Il collettivo di Coach Meccacci poggia tanto sull’asse statunitense Cotton-Sherrod che fattura insieme circa trenta punti a partita, supportati da una serie di incursori dall’arco come Fallucca, Petrovic, Gasparin, Leonzio, Ranuzzi e Moreno. Non una passeggiata per lo staff tecnico sanseverese preparare il match contro tali individualità, ma Coach Lardo e la dirigenza tutta puntano su questo incontro per rilanciare il cammino della Cestistica in vista di un mesetto in cui il calendario si farà più fitto e decisivo per quanto concerne il discorso salvezza. D’altronde verrebbe da dire “se loro sono cento noi siamo quattromila, sebbene virtuali… Noi ci crediamo!”. Adesso è il momento di fare uno sforzo in più da parte di tutti e risalire… Tutti insieme!

Palla a due alle ore 18.00 con direzione arbitrale affidata a Gianluca Gagliardi di Anagni, Alberto Maria Scrima di Catanzaro e Daniele Yang Yao di Verona. Consueta diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma LNP Pass con collegamento a partire dalle 17.45.

Credits foto: JustoMezzo

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo