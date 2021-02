PUGLIA – SCUOLA, EMILIANO ANNUNCIA ORDINANZA: “DIDATTICA A DISTANZA PER DARCI IL TEMPO DI VACCINARE TUTTI. VARIANTE INGLESE MOLTO PERICOLOSA”

“Dobbiamo vaccinare tutti nelle scuole, sino a quando non avremo vaccinato tutti, io credo sia giusto rimanere a casa”. Lo ha detto il governatore Michele Emiliano a margine della conferenza stampa per presentare la nuova facoltà di Medicina a Lecce.

Nelle prossime ore sarà firmata la nuova ordinanza per le scuole: “Non ho mai obbligato nessuno a restare a casa perché non avevo motivazione sanitaria stretta. Però visto che dobbiamo vaccinare migliaia e migliaia di persone, io credo che fare un po’ di didattica a distanza sia utile per darci il tempo di fare le vaccinazioni. Sarà una ordinanza profondamente innovativa sul presupposto anche che la variante inglese è molto più pericolosa e più veloce”. (Ansa)