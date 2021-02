FOGGIA – ADDIO A TONINO NUSCO, STORICO BARMAN FOGGIANO DELLO ‘CHEZ TONY’. FU INSIGNITO DEL ‘CUCCHIAINO D’ORO’ ITALIANO

Nota stampa

ADDIO A TONINO NUSCO, STORICO BARMAN FOGGIANO DELLO ‘CHEZ TONY’. FU INSIGNITO DEL ‘CUCCHIAINO D’ORO’ ITALIANO

Foggia ha perso Tonino Nusco uno dei suoi più prestigiosi barman, amatissimo da tanti. Aveva 87 anni.

Famoso il suo inimitabile tè con granita al limone preparato in una anforetta di creta, servito ai tavoli del bar divenuto il salotto del jazz e della cultura dagli settanta in poi, grazie a suo zio Tony De Mita, indimenticabile fondatore del ‘Foggia Jazz Festival’.

Tonino Nusco fu insignito del prestigioso ‘Cucchiaino d’Oro’, premio che veniva assegnato ai migliori barman d’Italia.

Aveva iniziato la sua carriera in un altro storico locale foggiano il ‘Bar Venezia’, per poi approdare in Corso Giannone dove ha preparato e servito i suoi straordinari caffè ed i suoi originalissimi cocktail a personaggi del mondo dello spettacolo come Lucio Dalla, Renzo Arbore, Tullio De Piscopo, a politici nazionali e a quanti non volevano perdere la sua signorile gentilezza, la sua professionalità ed i suoi sorrisi.