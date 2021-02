SAN SEVERO – PD – Piano assunzionale del personale: una scelta di dignità verso i lavoratori

Piano assunzionale del personale : una scelta di dignità verso i lavoratori

Il Partito Democratico , attraverso l’assessorato al personale, guidato da Valentina Stocola, ha posto in questo arco di consiliatura l’efficientamento dei servizi da erogare ai cittadini e ciò non poteva essere realizzato se non attraverso un piano assunzionale del fabbisogno del personale, effettuato con l’espletamento dei concorsi.

Il ricambio generazionale del personale con la sua stabilizzazione e continuità lavorativa costituisce una risorsa fondamentale per gli obiettivi strategici dell’amministrazione oltre che essere funzionale allo sviluppo del territorio.

Il Partito Democratico di San Severo ha ritenuto chiusa la stagione esasperata delle esternalizzazione dei servizi, che ha comportato per molti anni la precarietà dei lavoratori e la loro discontinuità professionale, rendendo l’erogazione dei servizi ai cittadini sempre più precaria e poco efficiente.

Oggi grazie alla programmazione condivisa con l’intera maggioranza siamo pronti ad assumere dalle graduatorie degli ultimi concorsi espletati per le categorie C e B, oltre ai vincitori, 2 operatori CED (categoria B) e 4 Istruttori amministrativi (categoria C), più altri idonei che andranno a sostituire operatori dei servizi esternalizzati, oltre ai numerosi posti liberatisi in seguito ai pensionamenti per età e per “quota 100” negli ultimi anni.

A breve altri concorsi verranno espletati per l’assunzione di 9 Istruttori Direttivi cat. D (per Amministrativi, Informatici, Tecnici, Contabili, Servizi alla Persona).

Queste nuove assunzioni, oltre a irrobustire la macchina amministrativa con energie e competenze nuove al servizio della città, permetteranno di dare risposte professionali adeguate alle esigenze nell’ambito sociale e nel settore tecnico.

Il Partito Democratico ringrazia tutti i gruppi politici della maggioranza che su questo tema hanno mostrato condivisione e sensibilità e tutti i dirigenti e i funzionari della tecnostruttura.

Il Partito Democratico di San Severo