PROVINCIA DI FOGGIA – Ruba soldi ai clienti: arrestato un avvocato civilista. Nei guai anche la mamma, titolare del conto dove veniva versato il denaro delle vittime

“Eseguiti questa mattina dai finanzieri di Brindisi, due provvedimenti restrittivi nei confronti di un avvocato foggiano, il 51enne Giuseppe Scuteri (sottoposto agli arresti domiciliari) e della madre del legale M.C. (sottoposta all’obbligo di dimora), protagonisti, in concorso tra di loro, di numerose truffe a danno di diversi soggetti clienti dello stesso avvocato”. È quanto riporta una nota stampa della Guardia di Finanza che racconta di nuovi guai per Scuteri, iscritto all’Albo degli Avvocati di Brindisi ma nativo di San Giovanni Rotondo. Il legale risultava già sospeso dalla professione. Le indagini hanno avuto origine dalle querele formulate da alcune persone che avevano scoperto anomalie in relazione a contenziosi instaurati davanti all’autorità giudiziaria brindisina, e si sono poi successivamente sviluppate attraverso perquisizioni, acquisizioni documentali, dichiarazioni rese da persone informate sui fatti ed accertamenti bancari.

I finanzieri, coordinati dal sostituto procuratore titolare delle indagini Alfredo Manca, hanno avuto modo di individuare con precisione i contenziosi civili in cui l’avvocato Scuteri avrebbe indebitamente sottratto denaro ai propri clienti “dirottandolo” sul proprio conto corrente ovvero su quello della propria madre, per poi prelevarlo e immediatamente spenderlo. In alcuni casi le vittime hanno scoperto di essere state truffate solo perché interessate direttamente dalle attività investigative, e fino a quel momento, quindi, ancora convinti “di aver perso la causa” e quindi di non aver diritto a nessun risarcimento.

FONTE L’IMMEDIATO