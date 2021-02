SAN SEVERO – “La Capitanata tra rivoluzione e restaurazione”, il nuovo libro di Giuseppe Clemente presentato il 25 febbraio dal CRD in un webinar sulla piattaforma Zoom

COMUNICATO STAMPA

“La Capitanata tra rivoluzione e restaurazione”, il nuovo libro di Giuseppe Clemente

presentato il 25 febbraio dal CRD in un webinar sulla piattaforma Zoom

Proseguono i webinar del Centro di Ricerca e Documentazione – Storia di Capitanata. Giovedì, 25 febbraio 2021, alle ore 18.30, sarà presentato il libro “La Capitanata tra rivoluzione e restaurazione (1820-1830)” del professore Giuseppe Clemente, presidente onorario del CRD. L’autore sarà presente all’appuntamento sul web.

Del libro parlerà il professore Michele Presutto, presidente del Comitato di Foggia dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e Vice Presidente dell’Associazione, insieme al professore Pasquale Corsi, presidente della Società di Storia Patria per la Puglia. L’incontro, moderato dalla professoressa e presidente del CRD Dina Contò, si terrà in remoto tramite la piattaforma Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/81276988385?pwd=SXN6T3JaRzlUK0hKMEVSVlpodkFFZz09

ID riunione: 812 7698 8385 Passcode: 484790

L’incontro di giovedì prossimo segue le videoconferenze su “L’America di Leone Mucci” e “I 100 anni dalla nascita dello scrittore Nino Casiglio”.