SAN SEVERO – MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO POSA DELLA PRIMA PIETRA PER LA COSTRUZIONE DI 20 ALLOGGI ERP IN VIA MARIO CARLI

E’ in programma il prossimo mercoledì 24 febbraio, alle ore 11,00, in via Mario Carli, una sobria, ma importante cerimonia che si terrà nel rispetto delle disposizioni anti Covid 19: la POSA DELLA PRIMA PIETRA per la costruzione di n. 20 alloggi di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) ad opera dell’A.R.C.A. Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (già I.A.C.P., Istituto Autonomo Case Popolari).

Alla cerimonia prenderanno parte il Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, il Vice Presidente regionale Raffaele Piemontese, il Sindaco di San Severo Francesco Miglio, Donato Pascarella Amministratore Unico dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare – A.R.C.A. di Capitanata.

“Come è noto Il Comune di San Severo – dichiara il Sindaco Miglio – è risultato destinatario di un finanziamento di oltre tre milioni di euro, per l’esattezza € 3.083.600,00, per la realizzazione di 20 alloggi di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) che vengono realizzati dall’A.R.C.A.: gli alloggi, destinati agli aventi diritto, saranno ubicati in Via Giovanni Guareschi e Via Mario Carli. Si tratta di una vitale boccata d’ossigeno per fronteggiare l’emergenza abitativa: gli alloggi sono ritenuti assolutamente indispensabili per venire incontro alle esigenze delle famiglie più bisognose”.

SAN SEVERO, 22 febbraio 2021

