CERIGNOLA – CONTINUANO  I SERVIZI INTERFORZE AD “ALTO IMPATTO”. UN ARRESTO

Continuano incessanti i servizi straordinari di controllo del territorio interforze “ad alto impatto” nel territorio del comune di Cerignola.

Nelle mattine dei giorni 16 e 20 febbraio scorsi, oltre a presidiare gli obiettivi sensibili maggiormente esposti ai reati predatori, con l’effettuazione di numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare e controllare n.148 persone e n.86 veicoli, sono state anche effettuate 2 perquisizioni domiciliari in abitazioni della periferia e del centro cittadino.

Proprio nel corso di uno dei posti di controllo, personale del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo ha tratto in arresto P.D. 21enne cerignolano, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di grammi 55,2 di hashish, di grammi 13,9 di marijuana e di grammi 8 di cocaina, tutta divisa, rispettivamente, in 55, 14 e 34 dosi; nella circostanza, veniva sequestrata anche la somma di 135 ,00 euro, in banconote di vario taglio. La competente A.G. disponeva che lo stesso fosse sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. In sede di udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria disponeva per P.D. l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Dalla sostanza stupefacente sequestrata avrebbero potuto ricavarsi oltre 700 dosi.