MANFREDONIA – AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI COMPONENTI ESTERNI PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO DEI GARANTI

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI COMPONENTI ESTERNI PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO DEI GARANTI

1) Premessa

Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 24 del 17.02.2021 è stata approvata la disciplina contenente i criteri e le modalità di nomina dei componenti, la costituzione e il funzionamento del Comitato dei Garanti, ai sensi dell’articolo 22 del D,L,gs. 165/2001.

II Comitato è costituito, nel rispetto del principio di genere, con decreto del Sindaco, ora Commissione Starordinaria ed è composta da due rappresentanti dell’amministrazione effettivi e da un supplente esperti in materia di organizzazione amministrativa e di lavoro pubblico e da un rappresentante dei dirigenti.

2) Finalità

Questa Amministrazione ha necessità di individuare due rappresentanti, un titolare e un supplente, scelti tra esperti in materia di organizzazione amministrativa e di lavoro pubblico.

3) Oggetto dell’incarico

II Comitato dei Garanti svolge compiti consultivi in materia di provvedimenti sanzionatori legati alla responsabilita dirigenziale a carico dei dirigenti del Comune di Manfredonia, di cui all’art. 21, commi 1 e 1 bis, del D.L.gs. 165/2001, nonchè sui provvedimenti previsti dall’art. 23 bis comma 1, lett. b), c) e d) del CCNL del 10/04/1996, introdotto dall’art. 13 del CCNL del 22/02/2006.

I compiti, le modalità e iI funzionamento dell’Organismo in parola sono indicati nel regolamento su citato.

4) Durata dell’incarico

La durata di detto incarico è di anni tre e non è rinnovabile.

5) Requisiti per la partecipazione e incompatibilità

Per partecipare alla procedura i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio

b) non trovarsi in situazioni di incompatibilità e inconferibilità secondo la disciplina di cui al dlgs 8 aprile 2013 , n.39 .

c) non aver riportato una sanzione disciplinare negli ultimi due anni, alla data del presente avviso qualora dipendente della Pubblica Amministrazione.

d) non aver rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i vertici politico amministrativi, comunque, con l’organo di indirizzo politico amministrativi, con l’organo di controllo contabile e con l’Organismo Indipendente di valutazione.

e) curricula

I requisiti richiesti devono essere posseduti sia al momento della presentazione della domanda e sia al momento della nomina.

Il soggetto interessato dovrà indicare nella domanda tutti i suoi recapiti e comunicare tempestivamente le eventuali successive modificazioni.

6) Compenso

Per la partecipazione al Comitato dei Garanti non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spesa.

7) Modalità di presentazione delle domande

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti per ricoprire l’incarico, possono presentare la propria candidatura alla nomina nel Comitato dei Garanti di questa Amministrazione, facendo pervenire apposita istanza in carta semplice, indirizzata alla Commissione Straordinaria, indicando i recapiti telefonici e la posta elettronica e dichiarano il possesso dei requisiti richiesti e l’assenza delle cause di incompatibilità, nonché la presa visione ed accettazione delle norme esposte nel presente avviso e di quelle contenute nel regolamento approvato con la deliberazione su citata n. 24/2021 ed, infine, esprimono il consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della procedura di cui al presente avviso ai sensi del D.lgs 196/2003 e il curricula.

Alla domanda dovrà essere allegato:

a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli art.46,47 e 76 del DPR 445/2000, in relazione ai punti a,b,c,d, di cui art.5;

b) Copia fotostatica semplice fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti interessati in caso di nomina, di produrre la documentazione probante le dichiarazioni rilasciate e di effettuare idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000.

Le domande,indirizzate alla Commissione Straordinaria, devono essere inviate a mezzo pec (segreteria@comune.manfredonia.fg.it), e dovranno comunque pervenire, a pena ammissibilità, entro le ore 12 del giorno 15.03.2021.

Nell’oggetto della domanda e sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura “ Manifestazione di interesse per la nomina di membro del Comitato dei Garanti presso il Comune di Manfredonia.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato.

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature il Segretario Generale provvede a predisporre l’elenco delle candidature ammesse che verranno poi valutate dalla Commissione, ai fini dell’individuazione dei componenti.

Il Responsabile delle Risorse Umane

f.to dott.ssa Antonella Cambio