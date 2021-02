RODI – GARGANICO – ADLIM SPORT RODI – QUANDO IL BENESSERE DIVENTA FISICO MA ANCHE PSICOLOGICO   

L’associazione sportiva dilettantistica Adlim sport di Rodi garganico con a capo l’istruttrice e maestra Maria Soccio ha preso parte ad un iniziativa molto interessante. Ogni lunedì e giovedì, tempo permettendo, dalle ore 15.30 presso il porto turistico di Rodi garganico ci saranno lezioni di fitness funzionale, un metodo di allenamento che consiste nello svolgere esercizi che rispecchiano gesti della vita quotidiana utilizzando corpo libero e attrezzatura basica per avere un corpo forte ed equilibrato ma anche per migliorare flessibilità e postura. Importante non solo a livello fisico ma anche a livello psicologico, l’attività fisica attraverso l’aumento della produzione di endorfine, favorisce anche il benessere psico-fisico, migliorando l’umore.