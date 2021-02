SAN SEVERO – CONGO, LA BANDIERA TRICOLORE DEL MUNICIPIO ESPOSTA A MEZZ’ASTA PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI

Il Comune di San Severo ha aderito all’appello lanciato dal Presidente dell’ANCI, il Sindaco di Bari Antonio Decaro.

Per l’intera giornata di oggi a Palazzo Celestini – Residenza Municipale – la bandiera Italiana è esposta a mezz’asta in segno di cordoglio e dolore per la uccisione dell’Ambasciatore italiano in Congo, del Carabiniere che gli faceva da scorta e del suo autista.

Ha lasciato sgomenti tutti gli italiani – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – la brutale esecuzione dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, di Vittorio Iacovacci, il carabiniere della sua scorta, e di Mustapha Milambo, l’autista che li accompagnava. L’esposizione della bandiera tricolore a mezz’asta intende onorare la loro memoria. La Città di San Severo è vicina al dolore delle famiglie e del popolo italiano”.

SAN SEVERO, 23 febbraio 2021

