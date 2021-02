SAN SEVERO – I.D. con l’assessore Iacovino e il c.c. Spina intende dar seguito all’annuncio fatto dall’A.C. sull’importante finanziamento che permetterà di realizzare alloggi da assegnare a chi ne avrà necessità e bisogno

COMUNICATO STAMPA

Il gruppo consiliare Iniziativa Democratica Puglia – San Severo, per il tramite dell’assessore Celeste Iacovino e del consigliere comunale Maurizio Spina, intende dar seguito all’annuncio fatto dall’amministrazione comunale sull’importante finanziamento che permetterà di realizzare alloggi da assegnare a chi ne avrà necessità e bisogno.

Il Comune di San Severo è risultato destinatario di un finanziamento di oltre tre milioni di euro (€ 3.083.600), per la realizzazione di 20 alloggi di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica ad opera dell’A.R.C.A. Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare – ex I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case Popolari). Gli alloggi saranno ubicati in Via Giovanni Guareschi e Via Mario Carli. Nel 2018, come illustrato in conferenza stampa, il finanziamento è stato raggiunto grazie allora vice sindaco, Francesco Sderlenga e all’assessore all’Urbanistica, Luigi Montorio.

«Come annunciato dal sindaco, avv. Francesco Miglio, il 24 febbraio è in programma in via Mario Carli, la cerimonia della posa della “Prima Pietra” per la costruzione dei 20 alloggi di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) ad opera dell’A.R.C.A. – hanno dichiarato Iacovino e Spina – L’importante finanziamento di cui beneficerà la città di San Severo e le famiglie bisognose, oltre a dare una boccata d’ossigeno per fronteggiare l’emergenza abitativa e la crisi economica nel comparto edile, è stato ottenuto gli anni scorsi grazie all’impegno dell’attuale capogruppo di I.D. Francesco Sderlenga e dall’assessore Luigi Montorio. Il nostro gruppo ha sempre lavorato e lavora per il bene comune della nostra comunità».

San Severo lì, 22 febbraio 2021

Ufficio stampa Iniziativa Democratica Puglia – San Severo