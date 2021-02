FOGGIA – RUBA UNO SCOOTER, LA POLIZIA LO INSEGUE E LO ARRESTA!

FOGGIA: “Arresto della Polizia di Stato per il reato di furto aggravato”

Venerdì scorso gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un foggiano in flagranza per il reato di furto.

Gli Agenti della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine, nell’ambito di mirati servizi di contrasto ai reati predatori, con particolare attenzione ai furti d’auto, transitando in Via D’Addedda, notavano un uomo che, con atteggiamento sospetto, spingeva uno scooter. Nello stesso momento un ragazzo richiedeva il loro intervento e intuito che potesse trattarsi di un furto si mettevano all’inseguimento del ciclomotore.

Il fuggiasco veniva bloccato subito dopo e si accertava che questi stava fuggendo con lo scooter del ragazzo, che aveva rubato poco prima sempre su Via D’Addedda e per questo veniva tratto in arresto per furto aggravato e sottoposto agli arresti domiciliari.