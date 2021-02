FOGGIA – “Si ritiri immediatamente la proposta di aumentare le tariffe dei parcheggi a Foggia. Tantissime le lamentale dei foggiani”. La richiesta dell’Adiconsum di Foggia

“Si ritiri immediatamente la proposta di aumentare le tariffe dei parcheggi a Foggia. Tantissime le lamentale dei foggiani”. “Si ritiri immediatamente la proposta di aumentare le tariffe dei parcheggi a Foggia. Tantissime le lamentale dei foggiani”.

La richiesta dell’Adiconsum di Foggia

“La proposta di aumentare le tariffe dei parcheggi a Foggia venga ritirata immediatamente”.

Lo chiede Giovanni D’Elia, Presidente dell’Adiconsum di Foggia.

“Siamo pieni di lamentele da parte dei foggiani che ci chiedono di intervenire per far rivedere la decisione di aumentare le tariffe – chiarisce D’Elia – E’ un momento difficilissimo per tutti, non si possono chiedere sacrifici ai cittadini giustificando l’aumento per sopperire ai mancati introiti del periodo in cui la sosta è stata gratuita a seguito del lokdown. Non vogliamo entrare nel merito delle scelte effettuate per giustificare il pagamento dei parcheggi in zone blu definite ‘di pregio o rilevanza urbanistica’, ma piuttosto auspicare che gli introiti possano confluire in un apposito fondo per le manutenzioni delle strade cittadine e per migliorare la viabilità. Aumentare le tariffe della sosta in un periodo così critico come quello che stiamo attraversando – conclude Giovanni D’Elia – si traduce in un vero e proprio danno per le famiglie e per le attività economiche esistenti e nel rispetto dei cittadini foggiani chiediamo che la proposta venga immediatamente ritirata”.