LA POLIZIA DI STATO SOSTIENE L’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA. CAMPAGNA PASQUA 2021.

” CERCO UN UOVO PER AMICO”

La Polizia di Stato anche quest’anno sosterrà l’impegno dell’Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma Onlus, che si occupa della ricerca di una forma tumorale che colpisce i bambini in età pediatrica. Tale Associazione raccoglie fondi per i progetti di ricerca volti ad individuare più efficaci terapie per le giovani vite colpite da tali patologie.

Con l’approssimarsi delle festività pasquali si può sostenere la ricerca acquistando le uova della campagna “Cerca un ovo per amico”.

Si allega il materiale informativo e il modulo per la prenotazione delle uova pasquali.

24.02.2021