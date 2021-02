TORREMAGGIORE – Carabinieri aggrediti nel ristorante per aver chiesto il rispetto del distanziamento sociale. Due fratelli denunciati!

Sulla scorta dei positivi risultati ottenuti sinora, continuano i servizi di controllo straordinario del territorio posti in essere dai carabinieri della Compagnia di San Severo. Questa settimana i controlli si sono concentrati in particolare sui comuni di Torremaggiore e San Severo. Lo scopo del servizio, oltre alla prevenzione generale, ha avuto il fine di contrastare la cessione di sostanze stupefacenti e di garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale e delle disposizione sulla prevenzione del contagio da Covid-19.

Nell’ambito dei controlli nel comune di Torremaggiore, sebbene la popolazione abbia dimostrato di apprezzare una maggiore presenza di forze dell’ordine sul territorio, non è purtroppo mancato un episodio di resistenza nei confronti di una pattuglia di carabinieri che aveva chiesto agli avventori di un ristorante di rispettare il distanziamento sociale e di spostare delle autovetture che intralciavano la circolazione. All’invito dei militari infatti, due fratelli, clienti del locale in questione, si sono avvicinati ai militari con fare minaccioso intimando loro di andarsene e non infastidirli; uno di questi ha addirittura strappato la documentazione di servizio dalle mani del capo pattuglia. A questo punto, considerato l’atteggiamento minaccioso e il rifiuto di fornire le proprie generalità, i militari sono stati costretti a richiedere il supporto delle altre pattuglie in circuito e, all’esito dei controlli, i due fratelli sono stati denunciati per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire le proprie generalità.