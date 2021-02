FOGGIA – ULTIM’ORA – RAPINA E OMICIDIO DEL TITOLARE BAR – TABACCHERIA “GOCCE DI CAFFÈ”. ARRESTATE NELLA NOTTE 5 PERSONE

COMUNICATO STAMPA

Operazione “Destino”

La Polizia di Stato di Foggia ha arrestato 5 persone gravemente indiziate, a v ario titolo, di omicidio, rapina, furto, ricettazione, incendio e favoreggiamento.

Le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile, coordinate dalla locale Procura della Repubblica e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, hanno accertato che i reati sono stati commessi in occasione dell’evento criminoso consumato in data 17 settembre 2020 presso il Bar – Tabaccheria “Gocce di Caffè”, a seguito del quale è deceduto, in data 09 ottobre, TRAIANO Francesco Paolo, titolare della predetta attività commerciale.

I dettagli dell’operazione saranno forniti durante una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 in Questura.