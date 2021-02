SAN SEVERO – Nasce l’Associazione di promozione sociale Sviluppando

Con il presente comunicato cogliamo l’occasione per annunciare la nascita della nuova associazione di promozione sociale Sviluppando. Con il presente comunicato cogliamo l’occasione per annunciare la nascita della nuova associazione di promozione sociale Sviluppando.

Missione dell’APS Sviluppando è di far tornare a risplendere la nostra San Severo sotto gli aspetti ludico-ricreativi e socioculturali.

“Dopo la notizia che la nostra San Severo sta vivendo uno spopolamento pauroso, sentiamo ancor di più l’esigenza di difenderla, migliorandola con un forte e importante impegno sociale”, dichiara il Presidente Innocenzo Russo.

“Ringraziamo tutti gli amici che hanno creduto in questo progetto e che hanno lottato per far si che nonostante questo periodo di pandemia e di degrado sociale, la nostra creatura prendesse vita”, dichiara il Vice Presidente Angelo Stega.

Innumerevoli sono le attività che Sviluppando potrà esercitare ma quello che il direttivo augura e spera è la rinascita socio culturale in tutta la popolazione. “Siamo tutti spettatori delle scelte altrui, dimenticando che possiamo essere i protagonisti della nostra società. Con le nostre scelte possiamo migliorare i rapporti interpersonali e tutelare il futuro delle persone a noi care” dichiarano Michele Pennacchia ed Aurelio Patano.

Un’iniziativa che speriamo sia condivisa e accolta da chi ha a cuore il problema sociale. Troppe sono le distanze che dividono istituzioni e “gente comune”. Dobbiamo riscoprire i valori come fratellanza, cultura, rispetto e educazione” conclude Francesco Cucco.

Presto saremo on-line con una pagina Facebook, dove presenteremo i primi progetti socio culturali. Invitiamo tutti quelli che desiderano ricevere altre info a scrivere al seguente indirizzo mail: ass.sviluppando@libero.it

Saremo ben felici di presentare un gruppo unito, che non dimentica le problematiche sociali e che ha a cuore il benessere di tutti. Con l’augurio che il lavoro di squadra e il sostegno ad un grande Progetto possano portare risultati straordinari per tutta la Collettività.

Un grazie ad Alessandro, Stefania, Francesco, Aldo, Mario, Leo, Michele, Iole, Gabriele, Nicole, Ciccio, Massimo, Leonardo, Luciana e tutti gli amici che decideranno di sostenere il nostro Progetto.

Il Direttivo APS SVILUPPANDO