SAN SEVERO – ‘Ogni Terra ha i suoi santi. Ogni generazione ha i suoi eroi. A San Severo abbiamo Andrea Pazienza …’

‘Ogni Terra ha i suoi santi. Ogni generazione ha i suoi eroi. A San Severo abbiamo Andrea Pazienza …’



Venerdì 26 febbraio, l’attore pugliese Francesco Gravino della compagnia Foyer’ 97, insieme al regista Enzo Toma, incontrerà la comunità territoriale, per presentare il suo lavoro di ricerca su Andrea Pazienza, uno dei più grandi fumettisti italiani, condotta nell’ambito del progetto di Residenza Artisti nei Territori “PASSI Bildungsroman”, a cura del Teatro Le Forche (Mibact Residenze Artistiche / Regione Puglia), nel Teatro Comunale di Massafra.



All’incontro parteciperà anche Enrico Fraccacreta, anch’egli di San Severo come Gravino e Toma, amico d’infanzia di Andrea Pazienza e autore del libro “Il giovane Pazienza” (Stampa Alternativa – Margini, 2001).



Inizio ore 19.00, piattaforma digitale Zoom.

La partecipazione è gratuita ma per un numero limitato di persone. La prenotazione è obbligatoria, inviando una mail all’indirizzo info@teatrodelleforche.com.



Vi aspettiamo numerosi!