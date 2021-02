BASKET SERIE A2 – CESTISTICA SAN SEVERO, Nota sulle condizioni dell’atleta Filip Pavicevic

Tegola per l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo. Durante la sessione di allenamento, in uno scontro di gioco, Filip Pavicevic è stato costretto a lasciare il parquet. Gli esami prontamente effettuati hanno confermato la frattura base della falange ungueale dell’anulare sinistro e l’avulsione dell’unghia. I tempi di recupero, sebbene l’efficacia delle dovute terapie che il giocatore ha già iniziato, sono stimati in circa trenta giorni.

In un momento estremamente delicato del campionato visti i tanti scontri ravvicinati in pochi giorni, è un infortunio che non permette a coach Lardo di avere i dovuti cambi in panchina. Al netto dell’emergenza, la società guidata dal Presidente Amerigo Ciavarella – vigile sul mercato come certifica l’acquisto di Clarke – si è già attivata per cercare di cogliere le opportunità e migliorare, se possibile, l’attuale roster.

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo