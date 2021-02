FOGGIA – CONVOCATO IN VIDEOCONFERENZA IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Presidente, Nicola Gatta ha convocato il Consiglio Provinciale per le ore 13.00 del giorno 1 marzo 2021, in seduta di prima convocazione e per le ore 16.00 del giorno 2 marzo 2021 in seduta di seconda convocazione, per trattare il seguente ODG:

1- LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.

2- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A), D.LGS 267/2000 E S.M.I. DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 134.431,23 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE.

3- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A), D.LGS 267/2000 E S.M.I. DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 197.363,11 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE

4- LINEE DI INDIRIZZO PER L’ADOZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021/2023.

5- RILEVAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 20 , D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.