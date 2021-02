FOGGIA – FIORI PER I POLIZIOTTI

La Polizia di Stato di Foggia ieri pomeriggio, dopo il brillante risultato delle indagini iniziate il 17 settembre 2020, sull’omicidio di TRAIANO Francesco Paolo, titolare del Bar – Tabaccheria “Gocce di Caffè, che hanno portato all’arresto di cinque persone, ha ricevuto oltre agli applausi da parte della cittadinanza e numerose email di congratulazioni, anche due omaggi floreali da parte di cittadini che hanno voluto mostrare l’apprezzamento per l’impegno profuso dagli investigatori, che nonostante gli scarsi elementi iniziali, in sinergia con le Procure competenti, hanno saputo costruire un quadro indiziario che ha poi portato alla emissione delle ordinanze di custodia cautelare.

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che supportano la Polizia di Stato perché, per chi lavora ogni giorno sulla strada combattendo il crimine, non c’è riconoscimento più grande di quello che proviene con spontaneità dalla cittadinanza.