FOGGIA – Splendido-Cusmai (Lega): Sita-Cotrap chiarisca su esclusiva vendita biglietti online

Splendido-Cusmai (Lega): Sita-Cotrap chiarisca su esclusiva vendita biglietti online Splendido-Cusmai (Lega): Sita-Cotrap chiarisca su esclusiva vendita biglietti online

Ci giungono continue segnalazioni di disagio arrecato ai cittadini per la scelta dell’azienda di trasporti Sita-Cotrap di vendere biglietti solamente online, eliminando un servizio essenziale ed un diritto alla mobilità di tantissimi passeggeri, soprattutto anziani. Chiediamo dunque all’azienda di rivedere questa posizione che nulla ha a che fare con le disposizioni sanitarie di contenimento della pandemia ma che, a parer nostro, ha semplicemente una natura di interesse economico. Un’azienda che prende finanziamenti regionali per dare un servizio ai cittadini non può venir meno ai propri doveri ed è per questo che interroghiamo anche l’Assessore regionale ai Trasporti, Anna Maurodinoia, affinché intervenga per ridare la possibilità a tutti di acquistare biglietti anche presso i punti vendita .

Joseph Splendido, Consigliere Regionale Lega Puglia

Daniele Cusmai, Segretario Provinciale Lega Foggia