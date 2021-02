SAN EVERO – LA CITTA’ CHE VORREI… CONTRO IL BULLISMO E CYBER BULLISMO!

LA CITTA’ CHE VORREI…..CONTRO IL BULLISMO E CYBER BULLISMO!

Sempre più spesso la cronaca riporta episodi di bullismo e di comportamenti violenti. Sono tanti gli interrogativi: ci si chiede se il fenomeno sia in aumento, quali siano cause e responsabilità, come intervenire. In un’epoca di crisi delle istituzioni educative, dalla famiglia alla scuola, come San Severo Democratica abbiamo pensato di redigere un questionario online, dove si manterrà l’anonimato dell’intervistato. Aiutateci a fornire agli insegnanti, i genitori e giovani competenze per identificare i rischi. Il questionario sarà solo l’inizio della nostra azione.

Colgo l’occasione di ringraziare la Psicologa Francesca Cassano e la collaboratrice Valentina Dell’aquila per l’aiuto che ci stanno dando per segnalare il fenomeno sempre più in salita nella nostra comunità.

Di seguito vi riporto il link dove potrete accedere al questionario online.

https://www.survio.com/survey/d/Q2J8N6L1H9P1W2I7M

Coordinatore San Severo Democratica

Palmisano Davide