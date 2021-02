VICO DEL GARGANO – BLITZ ANTIASSEMBRAMENTI “COVID”. 5 LOCALI E 6 GIOVANI SANZIONATI. DENUNCIATO GIROVAGO IN QUARANTENA. TROVATI COLTELLI A SERRAMANICO E DROGA. 1 ARRESTO E 8 DENUNCIATI 

VICO DEL GARGANO (FG). BLITZ ANTIASSEMBRAMENTI “COVID”. 5 LOCALI E 6 GIOVANI SANZIONATI. DENUNCIATO GIROVAGO IN QUARANTENA. TROVATI COLTELLI A SERRAMANICO E DROGA. 1 ARRESTO E 8 DENUNCIATI

Nelle serate del recente fine settimana, i reparti della Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano hanno svolto una serie di controlli sui luoghi di assembramento del territorio, per verificare il rispetto delle norme anticovid, contrastare l’uso e lo spaccio degli stupefacenti, individuare gli illegali possessori di armi e prevenire gli incidenti stradali accertando l’osservanza delle norme “salvavita” del Codice della Strada.

I Carabinieri per tutelare la sicurezza della comunità Garganica, perlustravano in particolare le aree vicine agli esercizi pubblici ove si concentra la “movida”, poiché il desiderio di svago induce ad una minor prudenza sanitaria ed attira i soggetti dediti alla cessione della droga, sempre alla ricerca di nuove “vittime”. Particolare attenzione è stata anche rivolta al pericolo che alcuni portino coltelli e oggetti atti ad offendere, la cui immediata disponibilità, in caso di liti, puo’ provocare gravi eventi, specie in ambienti ove si fa uso di droga ed alcolici.

Le pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Vico del Gargano, Peschici, Carpino e della Sezione Radiomobile di Vico del Gargano, che vigilavano i rispettivi territori, sanzionavano 5 locali, 1 di Vico del Gargano e 4 di Carpino, per non aver ottemperato alla chiusura dell’esercizio alle ore 18.00, ed un gruppo di 6 giovani, di cui uno minorenne, perché trovati assembrati e senza mascherina, in Vico del Gargano, elevando a ciascun bar e giovane, un verbale per il pagamento di 280 euro, entro 5 gg.

Nell’ambito dell’operazione, un soggetto di Peschici, positivo al coronavirus, veniva deferito in stato di libertà per aver commesso un reato contro la salute pubblica, poiché sorpreso passeggiare per il paese non rispettando la quarantena obbligatoria imposta dalle Autorità Sanitarie.

I controlli sui giovani sospettati di vendere e far uso di stupefacenti, con precedenti di polizia, portavano all’arresto di un 24enne di Vico del Gargano, trovato in possesso di 260 grammi di marijuana suddivisa in 212 dosi, pronte allo spaccio, ed al deferimento per uso di droga di 3 assuntori sorpresi, in Vico del Gargano, Cagnano Varano e Rodi Garganico, con dosi personali di marijuana, hashish e cocaina.

Durante i controlli, l’azione operativa individuava 4 soggetti sospetti, in Peschici e Vico del Gargano, con precedenti di polizia, che perquisiti venivano trovati in possesso, rispettivamente di 3 coltelli a serramanico della lunghezza di 16 cm ed uno scalpello di 26 cm.

Gli stupefacenti e le armi venivano sequestrati.

L’autorità Giudiziaria disponeva la sottoposizione dell’arrestato ai domiciliari, la video udienza telematica e la convalida del provvedimento.

Ai fini della sicurezza stradale, i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Vico del Gargano, elevavano 20 contravvenzioni al codice della strada, con conseguente detrazione di punti, riguardanti l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza, l’uso del cellulare alla guida ed il mancato utilizzo dei seggiolini per bambini.

La posizione dei denunciati verrà valutata per la sottoposizione al provvedimento del foglio di via obbligatorio che prevede l’allontanamento ed il divieto di ritorno nel comune ove sono stati sorpresi con armi e droga.