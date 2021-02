VIESTE, SI DELLA REGIONE AL PARCHEGGIO DEL PORTO. TUTTA L’AREA SARA RISISTEMATA CON ILLUMINAZIONE, PAVIMENTAZIONE,VERDE PUBBLICO E UNA ROTONDA ALL?INGRESSO DEL PORTO TURISTICO.

Una rotonda all’ingresso del Porto Turistico per regolare i flussi di traffico da e verso l’area parcheggio risistemata con una nuova pavimentazione e con un adeguato impianto di illuminazione. Sistemazioni a verde dello spazio sottostante il Lungomare Amerigo Vespucci.

Sono alcuni passi del più complesso riordino estetico e urbanistico del grande spazio prospiciente il porto turistico di Vieste, a cui ha dato il via la Delibera con cui la Giunta della Regione Puglia ha espresso una valutazione di compatibilità del progetto elaborato dal Comune di Vieste con il vigente Piano Regolatore del Porto.

“Il presidente Michele Emiliano e il vicepresidente Raffaele Piemontese hanno aperto una stagione di efficienza dei procedimenti amministrativi che è motivo di grande incoraggiamento per gli investimenti pubblici e privati”, ha osservato il sindaco Giuseppe Nobiletti, entusiasta di questa “altra ciliegina sulla torta di 5 anni di straordinarie trasformazioni in lungo e in largo, in piccolo e in grande, che hanno interessato gran parte della città e che ha offerto a tutti i cittadini un’immagine di una città nuova e sempre più all’altezza della sua vocazione turistica. Ma non è finita, abbiamo in serbo altri interventi”.

Prosegue, infatti, senza sosta il programma di ammodernamento della città di Vieste, attuato dall’Amministrazione comunale e in particolare dall’Assessorato ai Lavori Pubblici.

Dopo lungomari, rotatorie, giardini pubblici tocca all’ambito portuale, altra zona di punta della città, sottoporsi ad interventi di riqualificazione, che marcheranno un segno evidente di riordino estetico ed urbanistico di uno spazio di notevole impatto visivo prospiciente il porto turistico.

L’avvio dei lavori che interesseranno, in particolare, la banchina di Ponente, si avvicina a grandi passi. Una tappa importante e decisiva è segnata proprio dalla presa d’atto deliberata nei giorni scorsi dalla Giunta della Regione Puglia, del progetto di sistemazione dell’area, valutato compatibile con il vigente Piano Regolatore del Porto.

Particolare soddisfazione esprime l’assessore ai Lavori pubblici, Maria Pecorelli: “Con questo progetto completiamo lo straordinario mosaico di vasta riqualificazione ed abbellimento di una delle zone più importanti del complessivo ambito portuale. Con i lungomari Europa e Vespucci messi a nuovo e con il parcheggio portuale risistemato la zona porto assume finalmente le sembianze di una zona moderna definitivamente sottratta al degrado ed all’abbandono degli anni recenti”