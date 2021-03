BOVINO – “Mettete la mascherina”, rissa in un bar, sono due i feriti! Il Sindaco: “Episodio delinquenza che lascia sconcertati”

(ANSA) – BOVINO (FOGGIA), 01 MAR – Potrebbe essere stata la richiesta di indossare la mascherina a scatenare una rissa in un bar di Bovino (Foggia), ieri pomeriggio, in seguito alla quale sarebbero state fermate alcune persone dai carabinieri. A quanto si apprende, il proprietario del bar e un cliente si sono fatti medicare e guariranno in pochi giorni.

Le persone che hanno scatenato la rissa, pare un gruppo di cinque foggiani, sono state individuate alle porte di Deliceto (Foggia).

“Bovino è un borgo accogliente, che da sempre apre le proprie porte a tutti, con l’infinita ospitalità dei suoi abitanti – scrive su Facebook il sindaco Vincenzo Nunno – ma quanto accaduto oggi ai titolari del bar ‘Giannotti’ poco ha a che fare con l’accoglienza!”. “Siamo in presenza di un vero e proprio episodio di delinquenza che lascia sconcertati – conclude – e senza parole un’intera comunità”. (ANSA).