FOGGIA – Mezzogiorno e stereotipi. Presentazione del volume “La Questione” del prof. Salvatore Lupo

Mezzogiorno e stereotipi

Presentazione del volume “La Questione” del prof. Salvatore Lupo

Venerdì 5 marzo 2021, alle ore 18 in video conferenza, si terrà la presentazione del volume “La Questione. Come liberare la storia del Mezzogiorno dagli stereotipi”, a cura del professor Salvatore Lupo dell’Università degli Studi di Palermo, organizzata dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e dall’Istituto per la Storia del Risorgimento – Comitato provinciale di Foggia.

In questo volume il professor Lupo si interroga sull’inadeguatezza dell’approccio “dualista” nell’analisi della complessa storia del Mezzogiorno. Quando si parla dell’Italia contemporanea, la “questione” per antonomasia non può che essere quella meridionale. E la questione è tale – così di solito si pensa – proprio perché è sempre la stessa, proprio perché da centocinquant’anni il Mezzogiorno è fermo, è “rimasto sempre lì”. Ma è davvero così? Se è innegabile che per molti versi il Sud è rimasto indietro (rispetto al Nord), d’altro canto sembra difficile non vedere che nel contempo esso è anche andato avanti (rispetto al suo passato). In realtà, quando parliamo di divario tra Nord e Sud – come facciamo ormai da un secolo e mezzo – ci riferiamo a un concetto composito, che comprende fasi storiche differenti, e che non tocca solo l’ambito dell’economia, ma riguarda anche la società, la sfera pubblica, la politica, il costume. Il professor Lupo prova a districare il groviglio, risalendo alle origini di una “questione” che tuttora impera nel dibattito pubblico e che è divenuta un vero e proprio mainstream storiografico.

Alla presentazione del volume, che sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook della Fondazione, prenderanno parte il presidente Aldo Ligustro, Michele Presutto, dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Comitato di Foggia, e l’autore.

Salvatore Lupo insegna Storia contemporanea all’Università di Palermo. E’ stato uno dei fondatori della rivista “Meridiana” ed è membro del comitato di redazione della rivista “Storica”. Ha pubblicato diversi libri, tra i quali ricordiamo: “Storia della mafia” (Donzelli, 2007), “L’unificazione italiana. Mezzogiorno, rivoluzione, guerra civile” (Donzelli, 2011), “La Questione. Come liberare la storia del Mezzogiorno dagli stereotipi” (Donzelli, 2015).