GARGANO – SP 53 MATTINATA – VIESTE, IN PUBBLICAZIONE IL BANDO DI PROGETTAZIONE DEI FONDI CIS CAPITANATA

La Provincia di Foggia ha adottato la determinazione che approva la documentazione propedeutica al Bando di Gara, alla cui pubblicazione provvederà Invitalia spa, relativo alla viabilità a servizio del distretto turistico del Gargano per la sistemazione funzionale della SP 53 Mattinata-Vieste.

Un progetto di grande rilevanza per il comprensorio garganico e la Capitanata, dell’importo complessivo di € 47.000.000,00, che sarà finanziato con i ribassi di gara dei primi quaranta progetti previsti nel CIS Capitanata, quest’ultimo, attualmente, ha già finanziato, per un importo di € 2.350.000,00, la progettazione.

L’intervento previsto nell’ambito del finanziamento CIS Capitanata riguarda il tratto di strada della S.P. 53, dal termine della S.S. 89 variante, lato Mattinata, alla tangenziale S.S. 89 di Vieste, ed ha una lunghezza complessiva di circa 40 km.

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, commenta: “Con la pubblicazione del bando di gara di Invitalia si passa alla fase che consentirà di avere un progetto esecutivo, pronto – previa acquisizione del finanziamento anche per i lavori – per la cantierizzazione. L’intervento di sistemazione funzionale della S.P. 53 Mattinata – Vieste, ritenuta giustamente una delle strade più belle d’Italia per l’ambiente e i paesaggi che attraversa, è teso a ridurre i tempi di percorrenza e ad incrementare il grado di sicurezza dell’infrastruttura. Mira anche a potenziare la connettività dell’area del Gargano, a forte vocazione turistica, attraverso la messa a sistema delle realtà territoriali e socio-economiche che la compongono. Tutto questo, al fine di ridurre il deficit di accessibilità del territorio e di potenziare ulteriormente la rete viaria che conduce a Vieste, principale meta turistica dell’intera Puglia. Con questo progetto si conferma la costante attenzione della Provincia per il “distretto turistico del Gargano”, che con le meravigliose cittadine dislocate sulla costa e nelle aree interne, rappresenta una eccellenza nel panorama turistico del Mezzogiorno”.