PUGLIA – Covid, vaccinati 32mila over 80 nella prima settimana!

Sono 31.984 gli over 80 vaccinati contro il Coronavirus in Puglia ad oggi secondo i dati del Governo, che aggiorna costantemente il Report Vaccini del commissario straordinario per l’emergenza Covid19. È questo il bilancio della prima settimana della fase 2. Gli anziani prenotati sono oltre 170mila.

All’avvio delle vaccinazioni, lunedì 22 febbraio, l’assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco ha rassicurato i nonni pugliesi e le loro famiglie: “Man mano che arriveranno i vaccini noi rifaremo le prenotazioni, le ristruttureremo quindi se una persona ha avuto una prenotazione per fine marzo c’è una buona probabilità che nel frattempo – se dovessimo ricevere nuovi lotti di vaccino – queste vaccinazioni siano anticipate”.

A metà settimana, l’epidemiologo ha preventivato che le operazioni saranno concluse entro marzo. Risultano somministrate 16.156 dosi per il personale scolastico. Nelle forze armate sono 2.647. Complessivamente, dall’inizio delle vaccinazioni in Puglia, sono state somministrate 252.742 dosi su 340.125 consegnate, pari al 74,3%.