RODI GARGANICO – TURISMO ESPERENZIALE SUL GARGANO – PARTE LA SFIDA PER L’ESTATE 2021 

È stata lanciata da un giovane , dinamico, Imprenditore di Rodi garganico Giancarlo Vigilante la sfida per l’estate 2021 : le acquasuites . Si tratta di una vera barca con sopra una stanza di albergo a 4 stelle .Scafo a catamarano – due carene parallele da 3 metri x 8, una stanza da 17 metri quadrati di calpestio con veranda da 5mq e accessori usati in un albergo di lusso. Il progetto è nato anche grazie alla disponibilità di Marino Masiero e di Assonautica che fin da settembre scorso ha appoggiato l’idea assicurando spazi acquei ed accordi commerciali molto vantaggiosi . La suite galleggiante di Giancarlo Vigilante diventerà una delle protagoniste del turismo esperenziale . La vera novità della suite – dice Marino Masiero è la classificazione del catamarano che con 2, 5 tonnellate di peso e due motori da 20 hp rende possibile affrontare il mare in condizioni agitate in totale sicurezza. Per acquasuites non è necessaria la patente nautica . La casa barca è dotata di aria condizionata, domotica processata da Alexia, doccia idromassaggio e cromoterapia: solo alcuni dei servizi a disposizione sulle acquasuites. L’iniziativa sembra proporre la strada del rilancio del lavoro e dell’immagine del sud troppo spesso segno di pregiudizi e sconforto. Una vera e propria sfida per il turismo per un gargano migliore e ancor più a misura d’ambiente. Antonella stefania