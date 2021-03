SAN SEVERO – POLIZIA LOCALE: ATTIVITÀ DI LARGO RAGGIO CONTROLLI E SANZIONI PER ABBANDONO RIFIUTI NEL CENTRO ABITATO.

Dal Comando della Polizia Locale.

Nella mattinata odierna la Polizia Locale, unitamente a personale Buttol srl, ha eseguito una serie di controlli per l’abbandono rifiuti nel centro abitato.

Sono stati controllati diversi siti in Via Tondi, Via don Felice Canelli, Via Belmonte, Via Minuziano e Via Soccorso.

Sono state elevate n.11 sanzioni per abbandono rifiuti e mancata raccolta differenziata con somme da 50€ e 206€ come da Ordinanza Sindacale.

I controlli eseguiti sono programmati settimanalmente e vedono impegnati la Polizia Locale e il personale della Buttol srl.

SAN SEVERO, 1 marzo 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo