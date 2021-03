APRICENA – NUOVO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) DIGITALE. MIGLIORARE SEMPRE PIÙ I SERVIZI. IL 3 MARZO VIDEO CONFERENZA DI PRESENTAZIONE

NUOVO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) DIGITALE. MIGLIORARE SEMPRE PIÙ I SERVIZI. IL 3 MARZO VIDEO CONFERENZA DI PRESENTAZIONE.

APRICENA.- Continua la rivoluzione nel settore tecnico del Comune di Apricena. Dopo le numerose iniziative adottate negli anni scorsi, che hanno reso l’Ufficio Tecnico Comunale efficiente e molto apprezzato dall’utenza, l’Amministrazione Comunale, ha predisposto l’attivazione dello sportello digitale per l’attività edilizia, al fine di rendere più agevole e veloce l’iter delle autorizzazioni.

“Siamo contenti di aver portato molto dinamismo ed efficienza all’ufficio tecnico comunale” – dichiarano il Sindaco Antonio Potenza e l’assessore all’Urbanistica Bianca Matera- “per anni l’ufficio tecnico di Apricena è stata una zavorra per lo sviluppo del territorio, oggi, con il lavoro svolto negli ultimi anni dalla nostra Amministrazione Comunale e grazie alla utilissima collaborazione dei tecnici da noi selezionati, il nostro è un ufficio tecnico virtuoso, che da risposte certe, in tempi brevi e sempre disponibile all’ascolto e alla collaborazione di cittadini, tecnici ed imprese. Con l’attivazione dello sportello digitale per l’edilizia, tutti i professionisti potranno operare su piattaforma e corrispondere con gli uffici con modalità veloci e trasparenti”.

Nella mattinata del 3 marzo 2021 dalle ore 8.30 alle 10.30 è prevista una video conferenza, per dare la possibilità a chiunque voglia, in particolare ai professionisti operanti nella nostra città, di seguire la presentazione e il funzionamento del portale, collegandosi al seguente link: https://meet.jit.si/Apricena-SportelloUnicoEdilizia.

“È volontà dell’Amministrazione Comunale migliorare sempre più la qualità dei servizi offerti, cercando di soddisfare le esigenze del territorio, mettendo a disposizione dello stesso tutti gli strumenti che i tempi moderni offrono” – concludono Potenza e Matera.