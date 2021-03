FOGGIA – CONSIGLIO PROVINCIALE: APPROVATI GLI ACCAPI ALL’ ODG

Approvati gli accapi all’odg relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a), d.lgs 267/2000 e s.m.i. della somma complessiva di euro 134.431,23 e della somma complessiva di euro 197.363,11 derivanti da sentenze esecutive; le linee di indirizzo per l’adozione del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2021/2023 e la rilevazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 , d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Nel suo intervento sulle linee di indirizzo per l’adozione del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2021/2023, il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, ha affermato che si tratta di un documento importante ed efficace e che la Provincia è impegnata con azioni mirate alla trasparenza in un territorio difficile che deve essere supportato da proposte concrete nel segno della legalità.

Sull’accapo relativo alla rilevazione periodica delle partecipazioni pubbliche ha relazionato il Consigliere delegato al Bilancio, Mattia Luciano Azzone.

Durante il corso dei lavori sono intervenuti i Consiglieri: Angela Maria Lombardi, Luigi Fusco e Maria Voto.