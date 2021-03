FOGGIA – Denunciati dalla Polizia di Stato tre minorenni per il reato di tentato furto aggravato

Nel pomeriggio di ieri gli Agenti della Polizia di Stato della Questura di Foggia hanno denunciato tre minorenni per il reato di tentato furto aggravato.

In particolare il personale della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine, nell’ambito di mirati servizi di contrasto ai reati predatori, soprattutto in danno degli esercizi commerciali, venivano contattati da un dipendente di un negozio di abbigliamento della grande distribuzione che riferiva di un furto in atto.

Sul posto gli Agenti bloccavano tre minorenni e durante un controllo addosso agli stessi venivano rinvenuti alcuni capi di abbigliamento che i giovani avevano indossato per occultarli. Tutta la merce recuperata presentava vistosi strappi, dovuti al tentativo di liberare dalle placche antitaccheggio gli indumenti sottratti.

Per questo motivo i tre minorenni venivano denunciati per tentato furto aggravato e affidati ai rispettivi genitori.