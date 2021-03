SAN SEVERO – PD – Tangenziale Est San Severo:  un’infrastruttura fondamentale per l’Alto Tavoliere

È con grande soddisfazione che il Partito Democratico di San Severo accoglie la notizia del Finanziamento di 18 milioni e 800mila euro per il completamento della tangenziale Est di San Severo, un’infrastruttura di collegamento tra il casello autostradale e la SS 16 all’altezza del Km 650+500 della San Severo- Foggia.

Un’opera che ha visto l’interessamento operativo del referente del Partito Democratico in regione avv. Raffaele Piemontese in qualità di Vice Presidente della regione Puglia.

Si tratta, infatti, del completamento di una importante infrastruttura strategica dell’Alto Tavoliere che andrà a snellire la viabilità dei mezzi pesanti, inoltre migliorerà la qualità della vita dei cittadini e la qualità ambientale, in quanto gran parte del traffico non interesserà più i centri urbani.

Questa infrastruttura, con altre già completate e con i finanziamenti di 130 milioni per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della SS 16 San Severo-Foggia, getterà le basi per il futuro rilancio dell’economia del nostro territorio e consentirà alla nostra Comunità di guardare con fiducia al prossimo futuro.

Il Partito Democratico di San Severo