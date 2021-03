BASKET – SERIE A 2 – CESTISTICA SAN SEVERO – Gli sforzi della Società oltre il parquet: pagata la penultima rata alla FIP

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo comunica, con soddisfazione, di aver provveduto al pagamento della quinta e penultima rata di contributi alla Federazione Italiana Pallacanestro. L’importo pari a 47.926.39 euro è stato versato oggi e avvalora l’attaccamento dell’intera società alla maglia giallonera e all’intera città. Nell’era del Covid, una situazione economica mondiale completamente mutata, con le restrizioni che non hanno permesso l’ingresso nei palazzetti del pubblico e gli aiuti quasi pari allo zero delle istituzioni sportive e governative, non è uno sforzo da sottovalutare e la soddisfazione di un gruppo societario deve estendersi anche ai tanti, tantissimi amanti della Cestistica.



“Come ripetiamo sempre – spiega il Presidente – oltre al parquet c’è tant’altro da fare per mantenere la permanenza del Campionato di Serie A2 ed i pagamenti delle rate federali sono un esempio. Ovviamente la possibilità di farlo, rispettando anche le scadenze, è merito dei soci sostenitori. La forza del nostro gruppo è l’avere persone che, nelle difficoltà, si uniscono e reagiscono nel migliore dei modi. In poco tempo oltre alla penultima rata ho chiesto loro un ennesimo sacrificio per rinforzare il nostro roster e sono arrivati nell’ordine Bottioni, Clarke e Maganza. La nostra risposta è nei fatti! Grazie anche agli abbonati che non hanno chiesto il rimborso di prelazione e tutti gli sponsor, dal più piccolo al più grande, che hanno e stanno contribuendo a rendere il ‘sogno’ A2 una concreta realtà. A tutti voi, grazie di vero cuore”.

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo