CALCIO SERIE C – FOGGIA ANCORA SENZA VITTORIA. SOLO UN PUNTO CON LA VIBONESE

Di Lino Mongiello

Foggia 3 marzo 2021. Il Foggia torna a muovere la classifica ma, dopo quattro sconfitte di fila, non riesce a superare la Vibonese (0-0). La compagine di Mister Marchionni non riesce più ad esprimere il bel gioco che ne aveva contraddistinto il proprio cammino. E, soprattutto, ha smarrito la via del gol. Per fortuna il traguardo salvezza non è molto lontano e, una volta raggiunto, si potrà già dedicarsi alla progettazione del futuro, anche in virtù del nuovo assetto societario. Che il Foggia fosse in convalescenza lo si è notato sin dalle prime battute. Con gli ospiti non disposti a giocarsela a viso aperto, diventava davvero difficile buttar giù il muro eretto da Mister Roselli. Gli ospiti volevano tornare a casa imbattuti e ci sono riusciti. Squadra corta e baricentro piuttosto basso con il chiaro intento del prima non prenderle e magari colpire in qualche azione di rimessa. Il Foggia non ha fatto mancare il solito impegno e la solita voglia di far propria l’intera posta ma tutto è risultato inutile. I pochi tentativi provenienti dalle fasce non trovavano la punta centrale pronta a raccogliere qualche invitante pallone e D’Andrea, nonostante il gran lavoro, non riusciva ad incidere. Tra la noia e il primo sole primaverile i primi 45’ sono scivolati via senza particolari emozioni. L’unica occasione dei rossoneri la procurava Agostinone col cross per Garofalo (28’) che, al volo, mancava la realizzazione. Tutto qua il Foggia della prima frazione mentre la Vibonese non s’affacciava proprio dalle parti di Fumagalli. Nella ripresa Marchionni provvedeva a cambiare qualcosa. Dentro Cardamone e Dell’Agnello. La gara non cambiava molto. Il Foggia continuava a far girar palla nella speranza di trovare il varco giusto. La pressione di rossoneri dava qualche risultato migliore ma non produceva l’elemento essenziale per vincere le partite: il gol. D’Andrea (18’), prima di essere sostituito, sfiorava di testa la marcatura. E poi, finalmente, si rivedeva Curcio. Il fantasista rossonero (23’) impegnava seriamente Marson. Poi, qualche minuto più tardi (27’) su calcio di punizione dai 25 metri, vedeva la palla stamparsi contro la traversa. Erano le ultime occasioni per tentare di tornare a brindare con la vittoria. Da lì alla fine, il Foggia le provava tutte ma senza riuscire a pungere. Nel recupero poi rimaneva anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Dell’Agnello (48’) che rifilava un calcione di reazione ad un avversario, sotto gli occhi dell’arbitro. Segno di non tranquillità.

FOGGIA-VIBONESE 0-0

FOGGIA (3-5-1-1): Fumagalli 6; Anelli 6, Gavazzi 6, Del Prete 6; Kalombo 6 (35’ st Vitale sv), Garofalo 5.5 (1’ st Cardamone 5.5), Morrone 6, Rocca 5.5 (9’ st Salvi 6), Agostinone 5.5 (1’ st Dell’Agnello 5); Curcio 6.5; D’Andrea 5.5 (18’ st Nivokazi 5.5).

In panchina: Di Stasio, Galeotafiore, Germinio, Di Jenno, Iurato, Pompa, Balde.

Allenatore: Marchionni 5.5.

VIBONESE(3-5-2): Marson 6.5; Sciacca 6, Bachini 6, Redolfi 5.5; Mahrous 6, Ciotti 6, Tumbarello 5.5, Laaribi 6, Berardi 6 (9’ st Plescia 5.5); Statella 6 (25’ st Ambro 6), Parigi 5.5 (25’ st Cattaneo 6).

In panchina: Mengoni, Murati, La Ragione, Falla, Leone, Di Santo, Mancino, Fomov.

Allenatore: Roselli 5.5.

ARBITRO: Turrini di Firenze 6.

NOTE: giornata primaverile, terrenoin buone condizioni. Ammoniti: Del Prete, Redolfi, Plescia, Vitale. Espulsi l’allenatore in seconda del Foggia, Cau al 6’ del st per proteste e Dell’Agnello al 48’ st per fallo di reazione verso un avversario. Angoli: 8-3. Recupero: 1′,5′.Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.