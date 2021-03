CHIEUTI – ASSALTO AL POSTAMAT – Ad agire sarebbero state tre persone fuggite in auto

(ANSA) – CHIEUTI, 03 MAR – Resta ancora da quantificare l’ammontare dell’assalto con esplosivo compiuto la scorsa notte ai danni del bancoposta che si trova in via Mazzini a Chieuti, nel Foggiano. Ad agire sarebbero state tre persone che hanno piazzato un ordigno ed hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico.

Ingenti i danni provocati alla struttura. I banditi sono riusciti a portar via un cassetto di sicurezza con all’interno il denaro e sono più fuggiti a bordo di un’auto. Sul posto hanno operato i carabinieri che stanno visionando i filmati delle telecamere di sicurezza. (ANSA).