FOGGIA – Un sabato per i curiosi: torna la “Caccia al Tesoro” diTrawellit

Dopo il successo della prima edizione che ha coinvolto oltre 60 persone tra gli 1 e i 70 anni, la startup innovativa Trawellit srl replica la “ Caccia al tesoro di Foggia ” per scoprire la città giocando.

Sabato 13 marzo, tra le ore 16:00 e le 20:00 , i partecipanti che si saranno iscritti online, potranno fare il check-in presso la sede di Trawellit srl (Via Dante Alighieri, 6 Foggia) dove riceveranno il “ Kit Caccia al Tesoro ” e le semplici istruzioni per giocare.

Camminando nel pieno rispetto delle normative anti Covid , i partecipanti dovranno risolvere enigmi e indovinelli sui dettagli sconosciuti storico-artistici del centro per approfondire la conoscenza delle bellezze e della cultura del Capoluogo senza limiti di tempo.

Uniche doti richieste: voglia di divertirsi, scoprire e imparare cose nuove.

Come nella prima edizione che ha meravigliato e stupito grandi e piccini, tutti i giocatori si muoveranno autonomamente alla ricerca dei tesori e riceveranno un premio di partecipazione che potranno ritirare presso la sede di Trawellit una volta risolti tutti gli enigmi (tempo stimato di gioco 60 minuti).

La caccia al tesoro è rivolta a famiglie e gruppi di massimo 6 persone con almeno un maggiorenne ed ha un costo di 6,00 € a persona, mentre è completamente gratuita per bambini da 0 a 5 anni.

Le prenotazioni dovranno pervenire obbligatoriamente entro giovedì 11 marzo tramite il sito https://trawellit.it/product/caccia-al-tesoro-di-foggia-13-03-2021/ .

Per informazioni:

Mail: info@trawellit.it

Facebook: Trawellit – Tecnologia e comunicazione per la cultura

Instagram: Trawellit – tech, comunicazione, cultura art

Tel: +39 347 7220495 (Paolo) +39 327 1727910 (Bianca)