SAN SEVERO – GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA: “UN FILO CHE UNISCE NONOSTANTE LA DISTANZA”

Anche quest’anno con la rassegna “UN FILO CHE UNISCE NONOSTANTE LA DISTANZA” ARCIDONNA circolo “Elsa Morante” e l’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Politiche Sociali ricordano la Giornata Internazionale della Donna con una serie di eventi culturali programmati per il mese di Marzo.

“Malgrado la pandemia ed il delicato momento che stiamo attraversando ormai da un anno – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, gli Assessori Celeste Iacovino e Simona Venditti ed il presidente dell’Associazione Lucia Schiavone – anche per il 2021 la Città intende celebrare la giornata della donna con una serie di iniziative ben comprese nella rassegna organizzata, NONOSTANTE LA DISTANZA, appunto. Oltre agli eventi, a Palazzo Celestini – Residenza Municipale – sarà pure esposto per tutto il periodo, un cartellone di sensibilizzazione. E’ doveroso sottolineare, inoltre, che la locandina di presentazione di Marzo Mese delle Donne 2021 ha voluto ricordare Monica Dal Maso, funzionaria A.R.C.I., attivista ed educatrice, recentemente scomparsa. Quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla hanno ricevuto da Lei una lezione di vita, ma la sua dedizione è stata soprattutto per i poveri, gli ultimi, i dimenticati e gli esclusi”.

Nel rispetto delle norme anti-covid quasi tutti gli eventi programmati saranno on line per cui sono previsti una serie di video sulla pagina Facebook dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Severo e del Circolo Elsa Morante di ARCIDONNA. Tutti gli eventi programmati nella locandina che si allega.

SAN SEVERO, 3 marzo 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo