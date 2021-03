SAN SEVERO – LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA L’INTALLAZIONE DI TRE PANCHINE LETTERARIE NEI PRESSI DELLA BIBLIOTECA MINUZIANO

La Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Francesco Miglio, ha da poco deliberato l’installazione di tre panchine letterarie da posizionare nei pressi della nostra Biblioteca Comunale “Alessandro Minuziano” in Largo Sanità. La proposta dell’Assessore alla Cultura e Pubblica istruzione Celeste Iacovino prevede una personalizzazione delle tre panchine: la prima sarà dedicata all’opera di Nino Casiglio, scrittore e già Sindaco di San Severo, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita; la seconda a Dante Alighieri di cui ricorre quest’anno il settecentenario dalla sua scomparsa; la terza sarà realizzata con il progetto grafico che risulterà vincitore del concorso che viene istituito per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, dal titolo “Il futuro che vorrei”.

“Siamo particolarmente felice del concetto di realizzazione di queste panchine – dichiara il Sindaco Miglio – in un’area, come quella di Largo Sanità che si caratterizza come quella della Cultura. Non poteva, inoltre, passare inosservata la ricorrenza dei cento anni della nasciata di un grande ed illustre figlio di San Severo come Nino Casiglio”.

“L’installazione di queste panchine – dichiara l’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Iacovino – ha un valore simbolico molto importante, in quanto oltre all’aspetto estetico e funzionale, esse rappresentano un valido strumento di promozione culturale e del territorio. Inoltre, l’invito rivolto ai nostri studenti a partecipare ad un concorso per realizzare un progetto grafico di una panchina diventa un modo costruttivo per coinvolgere i nostri giovani cittadini nell’arredo urbano, rafforzandone il senso civico e di appartenenza”.

SAN SEVERO, 3 marzo 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo