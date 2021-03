FOGGIA – Dimissioni Assessore Vacca. Dichiarazioni del segretario cittadino della Lega Vigiano

Dimissioni Assessore Vacca

Dichiarazioni del segretario cittadino della Lega di Foggia, Antonio Vigiano







“A nome dell’intera Lega Foggia esprimo il più sincero dispiacere per le dimissioni di Raffaella Vacca dalla giunta comunale. Una decisione che sappiamo essere stata dettata da motivi personali che non possiamo che rispettare e che è passata attraverso una riflessione lunga e ben ponderata. Ci sia consentito ringraziarla come si conviene per l’importante lavoro svolto in rappresentanza della Lega nel cruciale settore delle Politiche sociali e delle fragilità di Foggia, dove Raffaella stava raggiungendo risultati ragguardevoli, frutto di un lavoro intenso condotto con serietà e spirito di abnegazione. La Lega saprà, in tempi celeri e seguendo il filo della coerenza politica e del merito che l’ha sempre contraddistinta, sanare la vacatio venutasi a creare in seno all’esecutivo comunale per preservare la continuità d’azione nel settore delle fragilità nell’esclusivo interesse della comunità foggiana e delle sue tante problematiche, bisognevoli di risposte rapide e all’altezza del difficile momento storico”.