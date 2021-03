BASKET – SERIE A 2 – CESTISTICA ALLIANZ SAN SEVERO – SECONDO SUPERBAKET COACH LARDO VICINO ALL’ESONERO

San Severo sarebbe pronta ad esonerare Lino Lardo dopo la sconfitta nel recupero di mercoledì sul campo di Pistoia. Il team pugliese, dodicesimo in classifica nel girone rosso della serie A2, avrebbe optato per il divorzio dal c.t. della Nazionale femminile dopo il direttivo societario di ieri sera. La gara di domenica contro Napoli sarà diretta dall’assistente Nicolas Panizza, ma in ogni caso l’Allianz Pazienza sta sondando il mercato degli allenatori disponibili per condurre la squadra alla salvezza.

fonte superbasket che si ringrazia