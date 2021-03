PROVINCIA – LA SOLIDARIETA’ DEL PRESIDENTE NICOLA GATTA AL SINDACO FRANCESCO MIGLIO

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, esprime: “A nome mio personale e dell’Ente che rappresento, formulo la massima solidarietà al Sindaco di San Severo, Francesco Miglio, per il grave atto intimidatorio ricevuto. Le minacce delinquenziali, da denunciare e perseguire, non possono fermare la democrazia e l’impegno di chi opera per il bene comune. Mai come in questo momento, è necessario lavorare di concerto e far sentire la vicinanza a Francesco Miglio, cui va il pieno sostegno anche della Consulta provinciale per la legalità. Bisogna contrastare qualsiasi forma di illegalità che possa minare il tessuto sociale grazie anche all’ azione energica posta in essere dal Prefetto e dalla Squadra Stato”.