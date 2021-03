SAN SEVERO – AVVISO PUBBLICO PARTERNARIATO PROGETTO “TERRE ATTIVE”

AVVISO PUBBLICO PARTERNARIATO PROGETTO “TERRE ATTIVE”

Il Sindaco Francesco Miglio, l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino, il Dirigente ad interim Area II Vito Tenore

in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 07/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, tramite cui si è stabilita la partecipazione del Comune di San Severo all’Avviso Pubblico Per la presentazione delle domande di sostegno Azione 4 Realizzazione Della Rete Culturale dell’Alto Tavoliere – Intervento 4.2 Recupero e Restauro di Spazi all’interno degli Attrattori Culturali e Realizzazione di Servizi e Prodotti Innovativi per la Fruizione Culturale e ad Essi Complementari, pubblicato dal GAL Daunia Rurale, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 MISURA 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” SOTTOMISURA 19.2 “Sostegno All’esecuzione Nell’ambito Degli Interventi Della Strategia” Strategia Di Sviluppo Locale 2014 – 2020 Gal Daunia Rurale 2020 S.C.AR.L.

RENDONO NOTO CHE

il progetto che verrà candidato, dal nome TERRE ATTIVE, ha la finalità di promuovere la conoscenza e l’immagine del nostro territorio e, nel contempo, favorire il protagonismo e la partecipazione delle associazioni di promozione turistica e culturale ed enogastronomica, qualificando l’offerta locale, migliorandone la fruizione, sia alla collettività locale che ai turisti, con l’uso di nuove tecnologie, sostenendo il recupero e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali; l’obiettivo specifico del progetto è promuovere e valorizzare la vocazione eno-gastronomica e turistica del nostro territorio, rivitalizzando la Piazzetta Coperta Ex Mercato Coperto e rendendola un attrattore culturale e un centro informativo multimediale, un nuovo spazio di fruizione tematica accessibile, innovativa e immersiva; il progetto prevede la realizzazione di interventi/servizi innovativi e sperimentali, rivolti ai giovani, ai turisti, ai cittadini per accompagnarli e sostenerli in percorsi di valorizzazione e conoscenza del nostro territorio. per rafforzare i risultati il Comune di San Severo invita tutte le Associazioni di promozione turistica e valorizzazione del territorio a proporre una iniziativa coerente con le finalità progettuali per animare l’attrattore culturale Palazzina liberty “ex mercato coperto” denominata Piazzetta Coperta; le azioni potranno riguardare: – formazione e cultura. Azioni volte alla conoscenza delle eccellenze del territorio: eventi, animazioni, incontri, lezioni, laboratori, etc. – distretto del cibo. Azioni volte alla valorizzazioni dei sapori e dei prodotti del nostro territorio: showcooking, degustazioni, laboratori, etc.

– spazi, ambiente e territorio. Attività di informazione e sensibilizzazione ambientale del patrimonio materiale ed immateriale, promozione turistica e marketing territoriale;

DESTINATARI l’Avviso Pubblico si rivolge alle Associazioni per instaurare una partnership finalizzata alla realizzazione di interventi/servizi innovativi e sperimentali, rivolti ai giovani, ai turisti, ai cittadini per accompagnarli e sostenerli in percorsi di valorizzazione e conoscenza del nostro territorio; in particolare, l’avviso è rivolto a: Associazioni culturali Associazioni di promozione del territorio; MODALITA’ DI PRESENTAZIONE PARTENARIATO Il partenariato al progetto “Terre attive”, indirizzato al Comune di San Severo – Area II – Servizi Culturali, deve essere redatto compilando gli appositi moduli (All. A + All. B) disponibili sul sito del Comune www.comune.san-severo.fg.it a firma del Presidente o legale rappresentante dell’Associazione, Deve essere, inoltre, allegata la seguente documentazione: – documento d’identità del Presidente/legale rappresentante; TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PARTENARIATO Le partecipazioni al presente Avviso dovranno avere ad oggetto la seguente dicitura “PARTERNARIATO PROGETTO “TERRE ATTIVE” Comune di San Severo – Avviso Pubblico Per la presentazione delle domande di sostegno Azione 4 Realizzazione Della Rete Culturale dell’Alto Tavoliere – Intervento 4.2 Recupero e Restauro di Spazi all’interno degli Attrattori Culturali e Realizzazione di Servizi e Prodotti Innovativi per la Fruizione Culturale e ad Essi Complementari, GAL DAUNIA RURALE”. Le adesioni dovranno essere indirizzate e trasmesse al Comune di San Severo, Area II – Servizi Culturali – unitamente alla documentazione suindicata entro il 10 marzo 2021 alle ore 13:00 all’indirizzo mail istituzionale del Comune di San Severo: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it

I dati dei quali l’Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del D.lgs n. 196/2003e s.m. e i., come da ultimo modificato ed integrato con D. L.vo 101/2018.

La presentazione del Partenariato al progetto “Terre Attive” costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali.

Il presente Avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione;

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare le procedure relative al presente Avviso senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta;

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

SAN SEVERO, 5 marzo 2021

