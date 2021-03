SAN SEVERO – FURTO CON SPACCATA NELLA NOTTE ALLA TABACCHERIA – BAR DI CORSO DI VITTORIO VICINO LA CHIESA DI CROCE SANTA

Questa notte intorno alle ore 04,15 ignoti hanno rapinato il bar-tabaccheria in corso Giuseppe di Vittorio a poche decine di metri dalla chiesa di Croce Santa. Probabilmente erano in quattro, tutti incappucciati, hanno sfondato la serranda, divelto la porta di ingresso ed hanno portato via un ingente quantitativo di sigarette. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno analizzando le immagini delle telecamere.