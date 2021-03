SAN SEVERO – IL PSI VICINO AL SINDACO MIGLIO

COMUNICATO STAMPA

Solidarietà al Sindaco di San Severo, Francesco MIGLIO

Il Partito Socialista Italiano, Sezione Leone Mucci di San Severo, esprime la sua piena solidarietà al Sindaco di San Severo, Avv. Francesco MIGLIO, per il vile gesto minatorio perpetrato contro la sua persona e gli conferma la piena condivisione e collaborazione per la lotta alla criminalità da lui intrapresa sin dal suo primo mandato. L’invito al Sindaco è di non mollare e di portare avanti il progetto per la legalità suo e dell’intera Amministrazione.

Ferma è convinta è invece la condanna per gli autori del gesto, che si spera possano essere presto assicurati alla giustizia grazie al noto impegno delle Forze dell’Ordine presenti sul nostro territorio .

IL SEGRETARIO CITTADINO DEL PSI

Felice CAFORA