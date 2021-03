SAN SEVERO – LIBERI E FORTI – SOLIDARIETA’ AL SINDACO MIGLIO

I consiglieri comunali del Gruppo Liberi e Forti, Ondina Inglese, Antonio Carafa, Michele Del Sordo e Leonardo Irmici, insieme all’Assessore Salvatore Margiotta e a tutti i dirigenti e iscritti al movimento, esprimono vicinanza e solidarietà al Sindaco Francesco Miglio per il grave atto intimidatorio occorso nei giorni scorsi.

Questi episodi esprimono la cifra di quanto sia difficile amministrare una città, in particolare in questo delicato momento storico, come San Severo e le minacce anche meno evidenti dei tre proiettili inviati al Sindaco, devono sempre essere stigmatizzate e rinviate al mittente.



A Francesco diciamo di andare avanti con coraggio sulla strada intrapresa della legalità, trasparenza e del coinvolgimento dei tanti cittadini onesti del nostro territorio, unico vero antidoto contro chi vuole seminare paure per poter godere di privilegi sopra la legge. Noi saremo al tuo fianco.

I LIBERI E FORTI